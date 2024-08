Première nouveauté majeure : l’introduction du mode invité (Guest View). L’option doit permettre aux utilisateurs et utilisatrices d’Ente de montrer des photos choisies à des tiers sans craindre que ces derniers n’accèdent à d’autres éléments de la galerie sans autorisation. La fonction Guest View se veut flexible, offrant à chacune et chacun la possibilité de sélectionner une ou plusieurs photos à consulter librement, et de verrouiller l’accès au reste des clichés et vidéos synchronisés.