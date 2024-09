Ente rejoint donc une cohorte de plusieurs acteurs engagés dans le développement d’une intelligence artificielle légère, privée et accessible. Durant 12 semaines, l’entreprise sera accompagnée dans les phases de conception, de construction et de tests de son projet qu’elle pourra mener grâce à un financement non dilutif injecté par Mozilla. Montant de la bourse : 100 000 dollars. De quoi permettre à Ente de travailler sur de nouvelles manières d’intégrer l’IA à son application de stockage photo. Et l’on doit dire qu’à la rédaction, on ne boude pas notre plaisir face à la perspective de voir Ente s’améliorer tout en continuant de proposer des outils respectueux de la vie privée.