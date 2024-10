Avec cette nouvelle plateforme, Infomaniak souhaite avant tout offrir une alternative aux utilisateurs qui souhaitent protéger leurs données sensibles. Comme l'explique Mark Oehler, CEO de la société : « Notre objectif est de permettre aux organisations publiques et aux entreprises d’exploiter la puissance des meilleures IA open source du marché sans risque et compromis sur la sécurité et la confidentialité des données ».