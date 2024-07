1minAI, un service qui rassemble toutes les IA

1minAI se décline en quatre abonnements différents. La version gratuite vous donnera accès à tous les modèles, mais vous serez forcément limités en génération : 112 500 mots par mois, 600 mots clés, 120 images, 1 500 secondes de retranscription audio et trois vidéos. La version Pro (8 dollars/mois) vous donnera accès à 362 500 mots, 1 933 mots clés, 386 images, 4 833 secondes de retranscription audio et 12 vidéos. Pour la version Business (12,5 dollars par mois), cela commence à devenir intéressant : 612 500 mots, 3 2666 mots clés, 408 images, 8 166 secondes de retranscription audio et 20 vidéos.

Enfin, la version Enterprise Custom inclut des modèles IA personnalisés et permet d'avoir un nombre illimité de membres, de gérer plusieurs équipes au sein de la même organisation et d'avoir un accès prioritaire au support pour s'assurer une assistance plus rapide.

Les tarifs sont dégressifs selon que vous choisissez un abonnement mensuel ou annuel. 1minAI est donc une solution vraiment économique par rapport au prix moyen des versions payantes des chatbots les plus populaires. À l'essai, le service se montre assez réactif, l'interface est très intuitive et il est difficile de s'y perdre.

Seul problème relevé pour le moment, malgré avoir réglé le service en français, il continue à générer du texte en anglais. Cela suggère que 1minAI ne prend actuellement en charge que cette langue pour la génération de texte, à moins qu'il ne s'agisse d'un bug. Pour ce qui est de la réécriture de contenu en revanche, aucun problème à signaler, 1minAI fait plutôt bien le job.