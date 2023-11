Comment Infomaniak booste le traitement des email avec sa propre IA

Comme pour ChatGPT, il suffit de laisser quelques indications à l'IA d'Infomaniak pour que cette dernière prenne le relais, en proposant une réponse contextuelle et adaptée. « En écrivant par exemple "souhaiter la bienvenue à Max dans l'équipe UX/Design", l’IA va immédiatement générer une proposition qu’il suffira de personnaliser », explique le groupe.

Infomaniak précise que le système permet également de reformuler un message de manière plus professionnelle ou conviviale, de le raccourcir ou encore de l’enrichir avec plus de détails. On peut également profiter d'une traduction instantanée, à partir de l'anglais, l'allemand, l'italien ou encore l'espagnol.