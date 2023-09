Avec son app open source, Infomaniak s'attaque à Gmail sur les smartphones

Les sociétés proposant des boîtes mail sont nombreuses, mais certaines d'entre elles dominent largement, à l'image de Gmail qui utilise même l'IA pour attirer davantage. Pour beaucoup d'utilisateurs, les géants du web collectent trop de données et ont trop d'emprise sur les informations personnelles des utilisateurs. C'est pourquoi une myriade d'entreprises s'est lancée dans le développement de solutions présentées comme plus éthiques et plus respectueuses des données personnelles.

Déjà disponible sur navigateur, la solution open source d'Infomaniak vient d'arriver dans une première version publique sur mobile par l'intermédiaire d'une application native, réclamée de longue date. Pour les développeurs, il s'agit de se placer dans une sorte de compromis entre les fonctionnalités avancées des géants du web et les messageries chiffrées, limitées, peu accessibles et dotées d'un faible stockage.

«