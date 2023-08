La messagerie privée Skiff Mail franchit le cap symbolique du million d'utilisateurs

Lancée il y a seulement 14 mois, Skiff Mail annonce aujourd'hui sur son compte Twitter avoir franchi le cap symbolique du million d'utilisateurs. Ce service d'e-mail, également proposé dans le cadre d'une suite bureautique en ligne open source et chiffrée, s'inscrit dans une logique de communication libre et protégée. Pour cela, Skiff applique un chiffrement de bout en bout sur tous ses e-mails et propose certaines fonctionnalités intéressantes à ses utilisateurs, en regard du respect de la vie privée.