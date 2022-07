Suite au rachat, Proton débloque un compte SimpleLogin premium à ses abonnés payants

Rappelons que SimpleLogin propose un chiffrement PGP des emails et fonctionne de manière transparente avec ProtonMail. Outre l’application web, le service d’alias prend aussi la forme d’une extension de navigateur et d’une application mobile. Les options et fonctionnalités offertes avec le compte Premium sont par ailleurs assez nombreuses, on peut notamment citer la création illimitée d’alias avec un support lui aussi illimité de noms de domaines et de boîtes aux lettres et bien plus encore, comme le montre notre capture ci-dessus.