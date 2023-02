5 applications à essayer pour remplacer WhatsApp

Signal est la référence de la confidentialité pour une application mobile de messagerie instantanée. Elle a recours à un chiffrement de bout en bout des conversations via le protocole open-source Signal Protocol. Signal promet de ne stocker aucune de vos données personnelles sur ses serveurs et d'être incapable de lire vos messages et écouter vos appels. La seule information qu'il connaît à propos de ses utilisateurs est leur numéro de téléphone.

Si Signal mise tout sur la sécurité, ce n'est pas pour autant qu'elle est à la traîne en ce qui concerne les fonctionnalités de confort, tant s'en faut. Signal se montre même souvent plus complet et plus généreux en options que WhatsApp. L'application propose des chats de groupe pouvant réunir jusqu'à 1 000 personnes et des appels de groupe comprenant jusqu'à 40 participants. Bref, Signal présente le compromis parfait entre sécurité et fonctionnalités.