Attention, cette appli de messagerie sécurisée a de gros problèmes de... sécurité

Quelques mois plus tôt, c'était au tour du service de stockage dans le cloud MEGA de voir sa sécurité remise en cause. Si le marché des services chiffrés n'est pas à remettre en cause, il est utile de garder à l'esprit que, même s'il est considéré comme peu probable, un piratage est toujours possible. De plus, même si des entreprises comme Threema ont des principes fondateurs forts en matière de sécurité, et si leurs outils semblent infaillibles, beaucoup dépendent de leur réactivité en cas de défaillance, et de leur sincérité vis-à-vis de leurs clients et surtout… d'eux-mêmes.