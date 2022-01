La messagerie sécurisée française Olvid devient open source

Il y a près d'un an, nous avions fait la découverte d'Olvid, une messagerie sécurisée (revendiquée « la plus sûre du monde ») qui n'impose pas de créer un compte et ne nécessite pas de données personnelles ni autre numéro de téléphone pour fonctionner. Après avoir reçu deux certifications de sécurité de premier niveau de l'ANSSI, des visas difficiles à décrocher, Olvid a franchi un nouveau cap en ouvrant le code source de ses messageries Android et iOS sur la plateforme Github .