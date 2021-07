Deux anciens de WhatsApp lancent HalloApp, un réseau social pour de vrais amis

Les deux fondateurs d'HalloApp, Neeraj Arora et Michael Donohue, sont des anciens de WhatsApp. Ils ont tous deux travaillé pour l'entreprise avant et après son rachat par Facebook pour 22 milliards de dollars. Jusqu'en 2018, Arora était le directeur commercial de WhatsApp et un élément essentiel de la négociation de l'accord avec Facebook. De son côté, Donohue a été directeur de l'ingénierie de WhatsApp durant près de neuf ans, avant de partir en 2019.



Comme WhatsApp, HalloApp est une application destinée aux discussions de groupe ou individuelles avec des amis proches et de la famille. Pour trouver une personne, vous devez obligatoirement posséder son numéro de téléphone. Toutes les discussions sont cryptées de bout en bout. Il est indiqué que personne en dehors de vos discussions ne peut les lire.



Ce nouveau réseau social se considère comme « l'antidote aux médias sociaux traditionnels ». Ainsi, la volonté de ses fondateurs est de le rendre plus sain et moins dépendant à l'engagement. De nombreux choix forts ont été effectués dans ce sens : il n'y a pas de publicité, pas de bots, pas de système de « likes » ou de « followers ». Sur le site officiel, on peut lire qu'il n'y a pas « d'algorithme », pas d'influenceurs, aucun filtre photo ni même de « désinformation ».