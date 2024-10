Jusqu'à présent, WhatsApp et ses 2 milliards d'utilisateurs se pensaient les rois du monde de la messagerie instantanée. On a dit jusqu'à présent. Parce qu'il semblerait qu'avant même son lancement, une petite dernière fasse trembler l'empire Meta.

Elle s'appelle Daze, elle a été créée par Willem Simons à New York, et fait un carton sur TikTok et Instagram avec des vidéos de démonstration qui cumulent 48 millions de vues. Pas besoin de marketing tapageur ou d'influenceurs surpayés : les fonctionnalités de l'app parlent d'elles-mêmes. Les utilisateurs peuvent transformer leurs conversations en véritables œuvres d'art interactives, loin des traditionnelles bulles bleues et vertes. Le 4 novembre, date du lancement officiel, devrait casser les magasins.