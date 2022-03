Messenger s'enrichit de raccourcis et de @mentions

Enfin, on nous annonce qu'une fonction « /Pay » sera bientôt disponible aux États-Unis, pour payer plus rapidement ses amis. Aller chercher un Gif sera plus aisé avec le raccourci « /gif » suivi du thème du Gif recherché, qui arrivera bientôt d'abord sur iOS. Et pour finir, à l'instar de Discord par exemple, Messenger permettra (là encore prochainement sur iOS), de rentrer les raccourcis « /shrug » et « /tableflip » pour faire apparaître les célèbres émoticônes.