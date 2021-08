Facebook Messenger fête ses 10 ans avec l'intégration de 10 nouvelles fonctionnalités

La première des nouvelles fonctionnalités dévoilée par Facebook est nommée Poll Games. Elle s'apparente à des jeux de sondage, qui permettront d'embêter gentiment ses contacts avec des questions de groupe, façon « qui est le plus susceptible de ». Par exemple, il sera possible de demander à ses amis « lequel est le plus susceptible de combattre des zombies pendant que tout le monde s'enfuit ? », ou « lequel est le plus susceptible d'aller voir un match du PSG alors qu'il est supporter de l'OM ? » L'option sera accessible via le petit bouton + du bas d'écran.