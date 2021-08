Facebook Messenger ajoute le chiffrement de bout en bout pour les appels audio et vidéo

Alors que plus de 150 millions d'appels vidéo sont passés quotidiennement sur Messenger , Facebook a décidé d'augmenter leur sécurité. Il sera désormais possible d'activer le chiffrement de bout en bout pour les discussions audio et vidéo. Cette option permettra d'assurer que seuls l'expéditeur et le destinataire puissent entendre et voir ce qui a été envoyé, sans qu'une tierce partie, ou Facebook, puissent s'introduire dans la conversation.