Abus de position dominante : Facebook pourrait devoir revendre Giphy

« Des millions de publications chaque jour sur les sites de médias sociaux incluent désormais un GIF. Toute réduction du choix ou de la qualité de ces GIFs pourrait affecter de manière significative la façon dont les gens utilisent ces sites et s'ils passent ou non à une autre plateforme, telle que Facebook », explique la CMA.

L'organisme explique que la plupart des réseaux sociaux concurrents ont également recours à Giphy car il n'existe que deux grands fournisseurs sur ce marché, le second étant Tenor, propriété de Google. Il y a donc très peu d'autres choix pour les réseaux sociaux en matière de GIF, et le fait que le numéro 1 du marché soit justement détenu par le plus grand réseau social au monde pourrait mettre le principe de libre concurrence en danger.

Notamment, la CMA craint que Facebook ne décide subitement de ne plus permettre aux services tiers d'accéder à la bibliothèque de GIF de Giphy afin de favoriser ses propres applications. Ou encore que Facebook oblige ses concurrents (sont cités TikTok, Twitter et Snapchat dans le communiqué) à lui partager plus de données personnelles pour asseoir le privilège de Giphy.