Publicité en ligne : Google et Facebook accusés de collusion

À la suite de leur deal, les deux firmes auraient décidé de partager le marché et de fixer les prix entre elles, ce qui violerait les lois antitrust, d'après les plaignants. De son côté, Google continue de nier en se servant des mêmes arguments présentés lors de la plainte de décembre, arguant que plus de 25 entreprises participent à ce programme appelé « Open Bidding », et pas uniquement Facebook. De son côté, le réseau social a purement et simplement refusé d'émettre le moindre commentaire, selon CNET. Pour les entreprises flouées, Google serait responsable de tous les dommages qui ont été causés aux publicitaires.