Facebook accusé de bloquer délibérément des chercheurs enquêtant sur les pratiques du réseau

Le projet Ad Observatory de l'Université de New York a soudainement été stoppé par Facebook après des mois de rappel à l'ordre de la plateforme auprès des chercheurs et chercheuses du groupe d'étude. Depuis des années, ce groupe étudie les données des publicités politiques sur Facebook afin de mieux comprendre l'étendue du système de désinformation employé par les différents partis et comment ils arrivent à s'imposer sur le réseau créé par Mark Zuckerberg. Pour optimiser leur collecte de données, le groupe de chercheurs a mis au point une extension web permettant à qui le veut d'aller chercher automatiquement nombre d'informations précises sur les publicités qui s'affichent sur le fil d'actualité des utilisateurs.