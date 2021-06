L'app Messages sur Android propose le chiffrement de bout en bout, voici comment l'activer

Le chiffrement de bout en bout n'est pour le moment disponible que pour les conversations entre deux personnes. Il fonctionne à l'aide d'une clé secrète, généré sur l'appareil qui envoie le message et l'appareil de la personne qui le reçoit. Elle est utilisée lors de l'envoi du message pour chiffrer son contenu et est immédiatement détruite. Une fois le message déchiffré sur l'appareil du destinataire, elle est également détruite de son côté. Ni Google ni aucun autre appareil n'y a accès, et chaque message génère une nouvelle clé.