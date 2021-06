Google annonce plusieurs nouveautés sur Android pour cet été

Pas mal d’ajouts ont été apportés au niveau de la reconnaissance vocale : désormais, le système peut déterminer si la voix est dirigée vers le smartphone ou non. De la sorte, il n’y aura plus de confusion entre une discussion avec des amis et une commande vocale dictée de manière volontaire. D’autre part, il est désormais possible d’entrer un mot de passe via une saisie vocale en décrivant tous les symboles idoines lors de son input.

L’application Android Auto a par ailleurs eu droit à une refonte totale, avec une meilleure expérience pour le néophyte (on peut débuter plus rapidement sans crouler sous les tutos), un mode sombre, mais aussi la possibilité d’employer des applications de navigation en parallèle.

Enfin, Google a pu déployer sur Android son nouveau système d’alertes pour tremblements de terre de manière globale. La France n’est évidemment pas beaucoup concernée par cette problématique, ce sont donc principalement des pays à risque qui bénéficient de cette fonctionnalité en priorité.