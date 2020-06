Android 11 : la bêta publique enfin disponible

Comme souvent, l’accès à la bêta dès sa sortie est réservé aux derniers modèles de smartphones estampillés Google. Dans le cas d’Android 11, il s’agit des Pixel 2, Pixel 3 , Pixel 3a et Pixel 4 .

Android 11, la prochaine mise à jour majeure de l’OS Google, est enfin disponible en bêta publique pour celles et ceux qui ont la fibre pionnière… et un smartphone Pixel .

Dans un premier temps, vos conversations sur les messageries pourront désormais s’afficher au sein de « bulles » — exactement comme sur Facebook Messenger. De façon plus générale, les notifications relatives aux conversations apparaîtront désormais dans une section séparée du panneau de notification afin de ne pas être noyées sous d’autres thématiques.

Cette première bêta d’Android 11 porte en elle l’essentiel des nouveautés que l’on devrait retrouver sur de nombreux smartphones l’an prochain. Le gros chantier de cette année est le système de notifications, et plus particulièrement les notifications liées aux messageries , que Google souhaite repenser complètement.

Et puisque l’on parle messagerie : Google annonce que les suggestions des claviers sur Android allaient s’améliorer. En particulier lorsque l’utilisateur utilise certaines applications permettant le remplissage automatique (des gestionnaires de mot de passe notamment). Dorénavant, ce type d’applications sera intégré plus simplement au cœur de Gboard, « et fonctionne sans que Google ne voie jamais ce que vous écrivez » précise le géant du Web sur son blog.