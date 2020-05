Android inaugure de nouvelles fonctionnalités d'accessibilité pour les sourds et malvoyants

Accessibilité oblige, Action Blocks est disponible sur tous les smartphones Android 5.0 et ultérieurs.

Son interface claire et de taille généreuse donne à l’utilisateur la possibilité de créer des « blocks d’action » qui, lorsqu’ils sont sélectionnés, font effectuer au téléphone des actions directes. Dans l’exemple cité par Google : « appeler ma fille », en cliquant simplement sur sa photo ; « prendre un selfie », qui déclenchera immédiatement l’appareil photo avant ; « réchauffer la pièce », afin de lancer des actions dédiées à la maison connectée.

Destinées aux personnes souffrant de troubles cognitifs, malentendantes ou en situation de surdité, ces nouvelles options d’accessibilité sont disponibles via des applications dédiées.

Transcription instantanée s’enrichit

Deuxième volet des annonces de Google concernant l’accessibilité : l’application Transcription instantanée s’enrichit de nouvelles fonctionnalités.

Dédiée aux personnes malentendantes ou sourdes, cette application lancée l'an dernier écoute désormais en permanence l’environnement de l’utilisateur afin de l’accompagner au quotidien. Par exemple, elle peut faire vibrer le téléphone lorsque quelqu’un dans l’entourage de la personne malentendante prononce son nom.

De plus, sept nouvelles langues ont été ajoutées à l’application (70 sont désormais disponibles), et l’utilisateur a la possibilité de définir des noms personnalisés pour les endroits ou les objets afin de rendre l’utilisation de l’application plus intuitive.