Google lance deux applications d’accessibilité pour les personnes malentendantes

Un logiciel de transcription automatique en 70 langues

Google propose une réduction du bruit pour les smartphones sous Android P

Source : Engadget

a déjà travaillé à rendre Android plus simple aux personnes atteintes de handicap, via différentes options d'. L'entreprise va prochainement proposer deux nouveaux logiciels destinés aux utilisateurs de smartphones malentendants.Le premier s'appelleet sa fonction sera d'afficher automatiquement les paroles d'un interlocuteur. Le logiciel se veut simple d'utilisation. Il suffit de choisir la langue parmi les 70 qui seront disponibles au lancement et l'application commence àenvironnantes. Le texte est blanc sur fond noir avec une police large pour faciliter la lecture.Google a également pensé à plusieurs fonctionnalités pour assister la personne dans sa vie quotidienne. Live Transcribe peut détecterdans la pièce. Si quelqu'un se met à parler dans le dos de l'utilisateur, l'application va faire vibrer le téléphone pour le prévenir. Dans le coin supérieur droit de l'écran,afin de lui indiquer si lui et son interlocuteur doivent parler plus fort pour que l'application détecte leur voix.Le logiciel nécessite toutefois une connexion internet permanente pour fonctionner, ce qui peut poser problème dans des zones non-couvertes par un réseau mobile. Google explique que Live Transcribe utilise ses systèmes de cloud-computing pour offrir de meilleurs résultats de transcription. Elle sera disponible dans quelques semaines, après une période bêta-test actuellement en cours aux États-Unis.La deuxième application s'appelleet, comme son nom l'indique, elle augmente le niveau sonore pourtout en réduisant le bruit ambiant. Le son est ensuite diffusé dans un casque ou des écouteurs, nécessaires à l'utilisation. Le logiciel est conçu pour n'importe qui souhaitant réduire les sons forts lors d'une conversation avec un interlocuteur.Il exigera Android P pour fonctionner, car il utilise des technologies de traitement du signal audio uniquement présentes dans la dernière version du système d'exploitation. L'application est disponible dès à présent sur le Play Store