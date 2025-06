La mise à jour introduit également l’outil "Ultra HDR", accessible depuis l’onglet Ajuster. Contrairement à l’ancien réglage "HDR", désormais renommé "Tonalité", Ultra HDR offre un contrôle précis de l’intensité de la luminosité grâce à un curseur dédié. Cette fonctionnalité permet d’ajuster la brillance et le contraste de l’image selon ses préférences, avec une visualisation immédiate du résultat sur les appareils compatibles.

Encore mieux, Ultra HDR s’applique aussi aux photos SDR, rendant possible la transformation d’images standard en clichés plus dynamiques. Le format Ultra HDR, apparu avec Android 14, combine les données SDR et HDR dans un même fichier. Les photos restent naturelles sur les écrans classiques, tout en exploitant pleinement les capacités des écrans HDR. L’utilisation d’une "gain map" permet d’intensifier la luminosité localement sans alourdir le fichier.