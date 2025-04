L'application de l'effet Ultra HDR vise à rendre les photos plus éclatantes et réalistes, se rapprochant davantage de la perception de l'œil humain. Les zones très lumineuses, comme un coucher de soleil, des flammes ou des reflets métalliques, bénéficient particulièrement de cette plage dynamique étendue. Le résultat est une image plus percutante, idéale pour le partage sur les réseaux sociaux compatibles ou la visualisation sur des écrans modernes. Les appareils récents comme les Google Pixel, les Samsung Galaxy S, les iPhones, ainsi que certains écrans Mac et Windows peuvent afficher ces images dans leur plein potentiel.