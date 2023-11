Android 14 : Google Messages va vous permettre de partager vos photos en Ultra HDR

Au mois de mai dernier, Google nous expliquait comment elle entendait améliorer la qualité des clichés avec Android 14. C'était plus précisément lors de sa conférence I/O que la firme de Mountain View nous présentait son nouveau format d'image qu'elle a baptisé « Ultra HDR ». Celui-ci promettait alors d'obtenir des couleurs et un contraste plus éclatants que jamais à l'aide d'un meilleur traitement de l'image.

D'ailleurs, ce format d'image étant rétrocompatible avec les fichiers JPEG, celui-ci est en mesure d'afficher des photos en Ultra HDR, y compris si elles ont initialement été enregistrées en SDR (à condition, bien entendu, de disposer d'un appareil doté d'un écran compatible).