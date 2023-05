Android 14 : la personnalisation boostée à l'IA arrive très vite !

L'application Messages va, quant à elle, recevoir une nouvelle option boostée à l'IA : Magic Compose. Celle-ci va proposer des réponses suggérées basées sur le contexte de vos messages pour gagner du temps. Elle pourra aussi modifier le style d'écriture d'un message pour le rendre plus concis, plus professionnel, plus poétique…

La dernière nouveauté n'est pas liée à l'IA, mais à la qualité des contenus publiés sur les réseaux sociaux. Google annonce la prise en charge du mode nuit et de la vidéo HDR 10 bits dans les applications sociales, comme Instagram. Android 14 permettra en outre de capturer et visualiser des photos en Ultra HDR.