Fini les photos ultra-compressées par MMS ? Google Messages permettrait bientôt d'envoyer des images haute qualité avec RCS

Aujourd'hui, nous apprenons que la dernière version Google Messages inclurait une nouvelle fonctionnalité permettant de se passer (enfin !) de cette traditionnelle mais malheureuse compression lors de l'envoi d'une photo. À l'heure actuelle, quelle que soit la résolution d'origine, Google Messages n'envoie pas d'images de plus de 2 048 pixels.

Pire encore, si l'option « Envoyer les photos plus rapidement » est activée, la photo est comprimée davantage et ne fait plus que 1 600 pixels de haut, ce qui la prive de pas mal de détails.