Google Messages : l'appareil photo évolue, pour le meilleur et pour le pire

Cette mise à jour est plutôt surprenante, car Google n'a cessé d'ajouter des fonctionnalités à Messages au cours des derniers mois. Nouvelles interactions possibles, conversations toujours plus chiffrées, partage de médias plus poussé… La liste des nouveautés commence à s'allonger, et nous nous habituons à être gâtés par le géant américain.

En fait, derrière cette cure d'amaigrissement se cache un autre changement, plus profond, puisque ce nouvel appareil photo est ici développé à l'aide de Jetpack Compose, l'outil de Google dédié à la création d'interfaces sur Android. Cela signifie que l'application de messagerie de l'entreprise n'utilise plus vraiment l'application caméra du système. Cela pourrait suggérer que des fonctionnalités plus proches de ce que l'on trouve ailleurs, comme des filtres ou des effets AR, fassent leur apparition au bout d'un certain temps.

Dans tous les cas, il est important de garder à l'esprit que ce changement est limité à la version bêta, qui donne accès aux derniers travaux des développeurs avant qu'ils ne soient pleinement réalisés. Il se peut donc qu'une fois arrivé dans la version stable de Google Messages, ce nouvel appareil photo soit plus complet qu'il ne l'est à l'heure actuelle.