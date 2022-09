Google Messages va bientôt transcrire les messages vocaux

Pour tous ceux utilisant le protocole RCS pour échanger avec ses proches, Google Messages va permettre d'utiliser n'importe quel emoji en réaction à un message. Lorsque vous pressez longuement un message pour accéder au menu des réactions, un nouveau bouton (un emoji transparent avec un symbole « + ») vous permet de choisir parmi les centaines de propositions la plus adaptée à votre réponse.

Enfin, Google Messages va revoir la présentation des images dans la galerie. Si vous désirez partager une photo de votre collection, un menu vous permettra de défiler dans votre photothèque de manière verticale et recouvrira tout l'écran. Aujourd'hui, une simple liste horizontale s'affiche et rend difficile l'accès à des images plus anciennes.