Google Messages s'attaque à l'élégance d'iMessage et devient beaucoup plus coloré et animé

Nos smartphones regorgent d'options de personnalisation (certains plus que d'autres), et les applications qui les habitent ne font pas exception. Après tout, si l'on est amené à utiliser quotidiennement une interface, autant se l'approprier.

Mais voilà, sur ce sujet, Google Messages a longtemps fait preuve pâle figure face aux autres, pour le meilleur comme pour le pire. Les choses sont cependant en train de changer, comme en témoignent les dernières mises à jour de l'application. Par exemple, les utilisateurs de la version bêta peuvent désormais personnaliser leurs conversations.

Sur la nouvelle page de contact, une nouvelle option vient, en effet, de faire son apparition, et elle s'appelle « Modifier les couleurs ». L'application propose ainsi un choix de huit teintes, plus une option par défaut correspondant à votre thème dynamique Material You. Les changements sont appliqués à l'ensemble de l'écran, des bulles à la couleur de fond, et sont partagés entre les deux interlocuteurs, comme sur Messenger.