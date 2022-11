Sur Android, vous pourrez bientôt utiliser tous les émojis en réaction aux messages

D’après les informations rapportées par nos confrères de 9to5Google, lorsque vous souhaiterez réagir à un message depuis Google Messages, une icône « Plus » fera son apparition et vous permettra de faire apparaître le sélecteur d’émojis dans son intégralité. La rangée répertoriant vos émojis les plus fréquemment utilisés sera de toute évidence bien présente. À noter enfin que l’arrivée de cette fonctionnalité s’appliquera aussi bien aux messages RCS qu’aux SMS, et que son déploiement devrait avoir lieu au cours des prochaines semaines.