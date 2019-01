Google Play en grand ménage interdit les apps qui promeuvent des produits "non-approuvés"

Google veut renforcer la validation des applications

Les logiciels contestant des événements historiques sont désormais interdits

Source : Android Police

Semaine après semaine,tente de nettoyer le. La boutique d'applications a régulièrement été la victime de tentatives deou d'escroqueries. Des développeurs peu scrupuleux ont publié des applications malveillantes ayant réussi à récupérer les données personnelles des utilisateurs ou à leur soutirer de l'argent. Google réagit après coup et est montrée du doigt pour ses procédures de validation jugées trop laxistes.Cette fois, Google se penche sur le cas d'applications qui vendent ou promeuvent des «». Le moteur de recherche mentionne, dans une note explicative, qu'il s'agit de, de compléments alimentaires contenant des produits dangereux pour la santé, ainsi que des placebos.Google val'ensemble des applications de sa boutique pour dénicher ces logiciels spécifiques afin de les supprimer immédiatement. Il n'évoque pas, par contre, lesqui, sous couvert de donner des astuces pour retrouver la forme en hiver ou perdre du poids, ne sont en fait que des aspirateurs à données personnelles. Ces logiciels demandent un accès à toutes les fonctions du téléphone et les utilisateurs mal renseignés acceptent, laissant les logiciels récupérer un nombre conséquent de données.Google a également ajouté une nouvelle mention à ses conditions d'utilisation. Elle interdit désormais(comme, par exemple, une application négationniste qui pouvait être autorisée aux États-Unis) ou intimidant et critiquant les victimes de conflits internationaux ou religieux.