Dans un récent article, Google a fourni plus d'explications sur le mode Protection Avancée pour Chrome 137+. Il est, par exemple, possible d'activer l'option « Toujours utiliser des connexions sécurisées », dont la mission est de « protéger les utilisateurs contre la lecture de données confidentielles par ces attaquants et l'injection de contenu malveillant dans des pages web par ailleurs inoffensives.Isolez les sites web. » Chrome repérera alors les sites non sécurisés et vous avertira avant la consultation de ces pages.