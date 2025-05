Les escroqueries par téléphone se multiplient ces derniers mois, et vous avez sans doute dû recevoir des appels de numéros inconnus ou des messages bizarres vous incitant à rappeler votre correspondant immédiatement, même si vous ne le connaissez pas. Google a déjà mis en place plusieurs mesures pour protéger ses utilisateurs, mais enfonce le clou cette année et annonce une série de mesures pour renforcer la sécurité et la confidentialité sur Android 16. Ces nouveautés s’appuient sur l’intelligence artificielle embarquée et des mécanismes de protection en temps réel, sans compromettre la vie privée des utilisateurs.