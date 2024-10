L'application de messagerie de Google n'en finit plus de se réinventer. Alors que Messages ouvre petit à petit ses portes aux utilisateurs de Samsung Messages et peaufine son intégration du protocole RCS, elle muscle son jeu côté sécurité.

Il fallait au moins ça pour contrer la montée en puissance des arnaques par SMS, notamment celles liées aux colis et aux fausses offres d'emploi. La firme de Mountain View met aussi l'accent sur la protection de la vie privée avec des options de personnalisation plus poussées et un système de vérification des contacts inspiré d'iOS.