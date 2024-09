Depuis son intégration à Gmail, le protocole BIMI permet aux marques d'accroître leur visibilité, mais aussi de renforcer leur crédibilité. Pour les destinataires, il constitue un gage de confiance qui aide à identifier rapidement les e-mails légitimes et à éviter de nombreux spams : il est, ainsi, plus facile de décider s'il faut ou non ouvrir un message.