Pourquoi la certification façon Twitter débarque... dans Gmail

Pour Google : « L'authentification aide les utilisateurs et les systèmes de sécurité à identifier et à arrêter le spam, et permet également aux expéditeurs de tirer parti de la confiance qu'ils accordent à leur marque. Cela renforce la confiance dans les courriers électroniques et offre aux lecteurs une expérience immersive, créant ainsi un meilleur écosystème pour tout le monde. »