Des vidéos d'une heure sur Twitter ? Qu'est-ce qui pouvait mal tourner ?!

Si les deux parties du film ont depuis été supprimées de Twitter, notons qu'elles ont tout de même eu le temps de voir leur nombre de visionnages culminer à 9 millions. Eh oui, près de 10 millions de vues en l'espace de quelques heures ! Si le piratage n'a bien évidemment pas attendu l'arrivée de Twitter Blue pour se propager, voilà qui aura tout de même de quoi encourager l'utilisation abusive de contenus sur la plateforme d'Elon Musk. Et ce sera d'autant plus le cas en l'absence de mesures strictes et formelles visant à empêcher ce type de situation de se reproduire.