Twitter : les membres de Twitter Blue peuvent désormais poster des vidéos de... 60 minutes, oui

Avec la possibilité de mettre en ligne des vidéos d'une heure, les équipes de modération vont devoir être plus attentives aux piratages éventuels, puisque des épisodes de série ou même des films divisés en plusieurs parties pourront être postés sur le réseau.

D'un autre côté, l'opportunité de partager directement sur la plateforme des vidéos conséquentes pourrait intéresser les producteurs de contenu. Surtout si une monétisation est finalement mise en place, dans le style de YouTube. Pour le moment, Twitter ne s'est pas exprimé sur cette hypothèse, qui doit pourtant sûrement trotter dans la tête d'Elon Musk.

À noter par ailleurs qu'en plus de ce changement conséquent, les abonnés à Twitter Blue auront aussi la priorité dans l'affichage des réponses à un tweet. En somme, s'abonner à cette fonctionnalité devrait offrir une visibilité plus grande. De quoi attirer un plus grand public, alors que le forfait 8 dollars par mois nécessaire à l'affichage de la fameuse pastille colorée a beaucoup été brocardé ?