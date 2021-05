Twitter : vers un abonnement baptisé Twitter Blue, facturé à 2,99 dollars par mois

La blogueuse tech va plus loin et annonce également une seconde fonctionnalité pour Twitter Blue : celle de sauvegarder des tweets et de pouvoir les organiser en collections. Un moyen de retrouver facilement des publications et de pouvoir ensuite les partager avec

les autres utilisateurs.

Par ailleurs, Jane Manchun Wong n’exclut pas la création de plusieurs types d’abonnements et l’ajout d'autres fonctionnalités premium comme l’absence de publicités. Elle reste toutefois prudente sur ses prévisions et annonce que des changements de tarification et de fonctionnalités sont envisageables avant le lancement officiel de Twitter Blue.

En définitive, cette nouvelle version de Twitter devrait faire des heureux avec son nouveau système de correction et de collection de tweets. Reste à savoir si les utilisateurs seront prêts à débourser quelques euros par mois pour ces fonctionnalités relativement basiques… Affaire à suivre.