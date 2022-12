Google annonce le chiffrement des messages pour Gmail, oui, mais...

Pour bénéficier du chiffrement de bout en bout, les utilisateurs et entreprises concernées devront passer par un logiciel de gestion de clés externes pour générer le chiffrement.

Un nouveau bouton « Chiffrement additionnel » fera son apparition dans la fenêtre de composition des messages. D'un clic, le contenu du mail sera entièrement chiffré et Google ne pourra lire les informations contenues ou les pièces jointes. Seuls l'en-tête du message, soit l'horodatage, la liste de destinataires ainsi que l'objet seront accessibles en clair. Le chiffrement se réalisera dans le navigateur.

Google semble vouloir faire quelques efforts pour protéger la confidentialité de ses clients, mais cette stratégie, à priori plus vertueuse, est également permise par le nouveau modèle de collecte de données mis en place par la marque. Google n'a plus besoin de scanner les e-mails pour trouver des informations, et se concentre désormais sur les métadonnées liées aux habitudes de consommation, comme les heures d'utilisation de la messagerie ou encore les appareils utilisés. Les données croisées avec celles d'autres services, comme Google Maps, ou Chrome, la firme américaine est dorénavant capable d'établir un profil publicitaire complet et précis, qui utilise moins de données personnelles.

Les utilisateurs intéressés par cette nouvelle option ont malgré tout jusqu'au 20 janvier 2023 pour s'inscrire à la bêta proposée par le géant de la recherche.