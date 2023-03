Pourquoi Twitter va désactiver tous les comptes certifiés dans une semaine ? Et non, ce n'est pas un poisson d'avril

Depuis l'arrivée d'Elon Musk au sein des locaux de Twitter, de nombreux employés ont été évincés, et diverses nouveautés ont été intégrées au célèbre réseau social. Outre le déploiement de Twitter Blue et ses certifications payantes, Twitter a revu le système de vérification pour les entreprises et autres organismes gouvernementaux, sans oublier d'intégrer un compteur de vues sous chaque tweet.