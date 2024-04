Gmail va déployer une option redoutable pour lutter contre le spam

Mieux encore, cette nouvelle option vous permettra à priori de voir quels sont les expéditeurs qui vous envoient le plus d’email puisque les newsletters seront triés par fréquence d’envoi. Ainsi, vous pourrez d’un coup d’œil voir les entreprises qui vous envoient plus de 20 mails par trimestre, entre 10 et 20 par trimestre ou moins de 10 par trimestre. Une manière pratique d’identifier celles et ceux qui abusent de votre capacité d'attention et de votre espace de stockage numérique.