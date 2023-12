La version iOS de Gmail simplifie un peu plus le désabonnement à une newsletter

De cette manière, au lieu d'appuyer sur l'icône de menu à trois points en haut de la fenêtre du message et de chercher ensuite Signaler en Spam (ou de faire défiler le message jusqu'en bas et de chercher le bouton Se désabonner de l'expéditeur), cette nouvelle solution proposée par Google s'avère beaucoup plus pratique et permet de gagner du temps.

Aucun scrolling à effectuer donc, aucune option à aller rechercher, simplement une validation sur un bouton affiché en haut de la newsletter, et le problème est réglé.

Reste à savoir maintenant quand cette option débarquera sur les smartphones Android.