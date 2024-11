Sollicitations commerciales intempestives, tentatives de phishing camouflées dans des messages anodins : les spams encombrent nos boîtes mail et augmentent considérablement les risques pour les internautes. Mais Google semble travailler sur une réponse à la hauteur. Une nouvelle fonctionnalité, repérée par Android Authority et baptisée Shielded Email, pourrait transformer la gestion des mails dans Gmail. Avec la possibilité de générer des adresses temporaires, ce système viserait non seulement à réduire l’impact du spam, mais aussi à protéger les internautes face à une menace bien plus large : l’exploitation de leurs données personnelles lors de fuites ou de piratages.