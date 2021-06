iCloud s'enrichira d'un semblant de VPN et d'adresses email jetables

L’un des ajouts les plus intrigants de cet iCloud+ est sans doute Private Relay. Un vrai-faux VPN conçu par Apple. En effet, si l’entreprise se garde bien d’utiliser ce terme, on comprend au fonctionnement de Private Relay qu’il ne s’agit ni plus ni moins que d’un moyen de masquer sa véritable adresse IP.

Mais la particularité de la solution d’Apple est qu’elle fera transiter l’IP de ses utilisateurs par deux tunnels distincts. « Le premier attribue à cette personne une adresse IP anonyme qui renvoie à sa région, mais pas à sa localisation, précise le communiqué de presse. Le deuxième déchiffre l’adresse Web qu’elle souhaite consulter et la dirige vers sa destination ». Tout cela dans le but de brouiller les pistes, et d’empêcher les sites Web d’identifier la personne qui navigue actuellement sur ses pages.

En revanche, il reste encore certaines zones d’ombre à éclaircir sur le fonctionnement de Private Relay. Le communiqué officiel d’Apple parle explicitement de Safari quand il évoque cette fonctionnalité. Sera-t-elle tout de même disponible sur des navigateurs tiers ? L’utilisateur aura-t-il le choix du serveur utilisé par Apple pour masquer son adresse IP ? Encore difficile à dire. Néanmoins, le fonctionnement de Private Relay devrait se faire de manière totalement transparente pour l’utilisateur et, surtout, ne pas ralentir sa connexion.