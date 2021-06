WWDC 2021 : homeOS mise sur l'interconnexion et la sécurité

Dans la maison, il s'agit notamment de s'exprimer le plus possible avec sa langue plutôt que ses mains, sollicitant ainsi d'autant plus Siri par le biais de l'enceinte connectée d'Apple. La firme aspire par ailleurs à ce que d'autres produits connectés, comme un pluviomètre ou encore des vannes de radiateurs intelligentes, puissent être utilisés ; tout pourra alors être rassemblé sous homeOS, pour être géré à distance via votre iPhone ou votre Apple Watch avec l'app' Home.

Plus encore que régler votre thermostat ou encore fermer les volets coulissants, c'est sur la sécurité renforcée que mise Apple : en effet, l'entreprise a annoncé que des caméras de surveillance connectées via votre app' vous permettront de vérifier si un animal ou un véhicule passe devant chez vous, mais aussi si le livreur a bien déposé votre colis par exemple, le tout via l'écran de votre appareil mobile, à domicile comme à distance.

Ces innovations ont évidemment un coût, notamment au niveau de l'enceinte connectée HomePod mini et d'autres appareils intelligents, qui pourront être contrôlé dans leur intégralité, fabriqués par la Apple ou non, via Matter. Néanmoins, elles semblent en mesure de séduire les férus de la Pomme comme de futurs nouveaux utilisateurs potentiels.