Apple Private Relay n'est pas destiné à remplacer votre VPN

Un premier relai, un serveur proxy géré par Apple et nommé « Ingress », est atteint par votre appareil via une connexion HTTP3. Il vous permet de ne pas être tracé via votre adresse IP en vous proposant une géolocalisation alternative moins précise, TechRadar prenant l'exemple de « New York » en lieu et place de « Staten Island ». Le second relai, un autre proxy du nom de « Engress » et géré par un organisme indépendant tiers, reçoit une demande de connexion chiffrée d'Ingress. Son but est de vous attribuer une adresse IP au hasard. Ainsi, la scission entre les deux proxys rend impossible pour les trackers l'accès à votre adresse IP réelle et aux données personnelles qui y sont associées.